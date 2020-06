In America Latina la pandemia da coronavirus si allarga a macchia d'olio con Brasile e Messico con il maggior numero di vittime

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bilancio della pandemia da coronavirus in America Latina si allarga a macchia d’olio. Si contano 2 milioni 357.954 casi di contagio accertati (+78.808 in un giorno), e un totale di 107.951 vittime (+3.166). Le ultime 24 ore hanno mostrato un aumento del fenomeno in Brasile, secondo Paese al mondo più colpito dopo gli Usa, sia per numero di contagiati (1 milioni 274.974, +46.860 in 24 ore) che di morti (55.961, +990). Il Messico è il secondo Paese latinoamericano più colpito per numero di morti: 25.779. - (PRIMAPRESS)