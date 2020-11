Impianti sciistici: la proposta di 5 regioni e due Province autonome per l'apertura ai soli residenti in hotel e seconde case

(PRIMAPRESS) - ROMA - Veneto,Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento fanno una proposta al governo, per evitare un crollo totale del turismo invernale. Chiedono la possibilità di aprire gli impianti sciistici, nelle festività natalizie per gli ospiti di alberghi e seconde case."Il pendolarismo può essere un problema e creare assembramenti", sostengono. Il presidente della Provincia di Bolzano Kompatscher dice:"Creiamo le condizioni per partire dopo Capodanno. Servono ristori per il settore". - (PRIMAPRESS)