Impennata carburante, Vianella (Anav): "Il gasolio è la seconda voce di costo nei trasporti con autobus"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il settore ittico anche il trasporto di passeggeri con autobus (con una spesa di circa 300 milioni di euro su base annua), denuncia una situazione di "assoluta insostenibilità”. Giuseppe Vinella Presidente di ANAV, l’associazione di Confindustria che rappresenta tutti i comparti del trasporto con autobus: “Il gasolio costituisce la seconda voce di costo per le aziende dopo quella del personale – precisa il Presidente dell’Associazione – ed è quindi necessario che Governo e Parlamento adottino nell’ambito del prossimo provvedimento sull’energia anche specifiche misure per il contenimento del costo del gasolio professionale per le aziende del settore”. - (PRIMAPRESS)