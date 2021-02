Impeachment Trump: la maggioranza del Senato vota si alla procedura di accusa di "incitamento alla violenza"

(PRIMAPRESS) - USA - Il processo di impeachment contro l'ex presidente Usa, Trump, andrà avanti. Il Senato ha infatti votato a maggioranza semplice in favore della costituzionalità del procedimento. Dopo 4 ore di discussioni, 6 repubblicani si sono infatti uniti ai 50 democratici favorevoli a procedere. L'accusa, guidata dal deputato Jamie Raskin, ex professore di diritto costituzionale, dovrà convincere i due terzi del Senato a condannare Trump per incitamento all'assalto al Campidoglio, dove 5 persone rimasero uccise. - (PRIMAPRESS)