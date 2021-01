Impeachment Trump, Biden favorevole "Penso vada fatto". Il dibattito previsto per l'8 febbraio

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il processo di impeachment a Trump "penso che vada fatto". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden alla Cnn commentando per la prima volta il processo.Biden ha riconosciuto che l'impeachment potrebbe provocare effetti sull'attuazione della sua agenda legislativa e sulla conferma al Senato dei suoi candidati al governo, ma avrebbe "effetto peggiore se non si facesse". Intanto,la Camera ha trasmesso al Senato l'articolo per l'impeachment di Trump.Dibattimento al via l'8 febbraio. L'accusa: istigazione all'insurrezione. - (PRIMAPRESS)