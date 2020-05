Immigrazione clandestina: scatta il piano di controllo della Polizia alla frontiera italo-slovena

(PRIMAPRESS) - GORIZIA - E’ partita questa mattina l’attività di controllo alla frontiera italo-slovena con l’impiego di 60 militari del Raggruppamento Veneto e Friuli Venezia Giulia, assegnati nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”. L’intervento è stato pianificato in occasione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto in prefettura. I militari opereranno congiuntamente alla Polizia di Frontiera per rafforzare il contrasto all’immigrazione clandestina, effettuando una vigilanza dinamica dei valichi di confine e un’attività di controllo dei mezzi di trasporto che possono essere utilizzati per favorire l’ingresso illegale di stranieri nel territorio nazionale. - (PRIMAPRESS)