Immigrazione: arrestati 10 africani di una organizzazione a Milano che trafficava in clandestini attraverso la Francia

MOLANO - Sei camerunensi e 4 afgani appartenenti a due associazioni per delinquere finalizzate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono stati arre- stati dalla polizia di Stato di Milano. Le indagini hanno fatto luce su due organizzazioni specializzate nel trasferimento via terra di persone provenienti dall'Africa centrale e dall'Afghanistan. Fornendo ai migranti documenti validi, li facevano arrivare in Francia o in altri Paesi di lingua francofona attraverso ignari vettori. Per ogni passaggio intascavano 500 euro.