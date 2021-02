Ilva, il pm in Corte d'Assise Buccoliero: "Sito siderurgico gestito in maniera sciagurata e criminale"

(PRIMAPRESS) - TARANTO - E' tranciante il giudizio del pubblico ministero Mariano Buccoliero nella requisitoria in Corte d'Assise sul caso Ilva. "Un sito siderurgico gestito in maniera sciagurata e criminale". Così questa mattina ha detto il pubblico ministero Buccoliero, a proposito della gestione Ilva da parte del gruppo industriale Riva, aprendo questa mattina la requisitoria dei quattro pm al processo in Corte D'Assise per il disastro ambientale dell'Ilva. Processo con 47 imputati. Il gruppo Riva, nella sua gestione dell'Ilva, ha detto Buccoliero, non ha proceduto "a sostanziali interventi di risanamento dell'industria che aveva acquistato". Anzi, ha sottolineato Buccoliero, la "sfrutta al massimo della sua capacita' produttiva. Con una capacita' molto produttiva ma altamente inquinante". - (PRIMAPRESS)