Il viaggio di ringraziamento con richiesta di jet di Zelensky a Londra e Parigi per il sostegno all’Ucraina

(PRIMAPRESS) - LONDRA - "Grazie a Gb per sostegno" Il presidente ucraino prima a Downing Street col primo ministro Gb Sunak, poi con Re Carlo, ha espresso la sua riconoscenza nella sua prima visita a un Paese europeo da inizio dell'invasione russa. Foto di rito davanti all'ingresso, poi: "Sono a Londra per ringraziare personalmente i britannici per il supporto e il premier Sunak per la leadership", ha detto Zelensky. Annunciate proprio oggi da Londra nuove sanzioni contro una quindicina tra aziende russe del ramo difesa e persone appartenenti alle "élite del Cremlino". Zelensky sarà poi a Parigi per incontrare Macron all'Eliseo ma ci sarà anche il cancelliere tedesco Scholz. - (PRIMAPRESS)