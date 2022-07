Il viaggio di Francesco in Canada: meno Papa e più pellegrino penitente

(PRIMAPRESS) - CANADA - "Nulla può cancellare il male subìto. Immagino la fatica, in chi ha sofferto tremendamente a causa di uomini e donne che dovevano dare testimonianza di vita cristiana". Così il Papa nella chiesa del Sacro Cuore,a Edmonton incontrando i nativi indiani. "Nulla può cancellare la dignità violata,il male subìto, la fiducia tradita. E nemmeno la vergogna di noi credenti deve mai cancellarsi". ha riconosciuto il Papa, secondo il quale Gesù è stato "crocifisso in tanti alunni delle scuole residenziali". Riferendosi alla cristianizzazione forzata nelle scuole per i figli dei nativi indiani. - (PRIMAPRESS)