Il vertice della nuova geopolitica in Svizzera tra Biden e Putin per ritrovare il dialogo

(PRIMAPRESS) - GINEVRA — Oggi per la prima volta Joe Biden incontra il presidente russo Vladimir Putin e lo fa in territorio neutro svizzero nell'atmosfera rilassante di Villa la Grange sulle rive del Lemano. I due capi di stato si confronteranno su diversi temi ma c'è un punto centrale a cui Putin tiene molto: il rispetto di un ruolo geopolitico che in questo ultimo periodo è stato messo in discussione non solo dagli Stati Uniti ma anche dall'europa con una serie di sanzioni. Sanzioni legittime nel merito, probabilmente, ma assenti di un lavoro di diplomazia precedente. A vedere il risvolto delle tensioni da un punto di vista psicologico emerge l’eterno bisogno esistenziale russo dell’uvazhenije, che nel leader del Cremlino muta nell’ossessione di essere riconosciuto e trattato come leader di una superpotenza, il cuore di una politica estera che ha disperato bisogno di simboli, come surrogato al suo ridimensionato peso strategico con il risultato che va a cercare "accordi" in altri paesi dove si alimentano piccoli contrasti sia con gli Usa che con l'Europa. - (PRIMAPRESS)