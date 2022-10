Il tour di Macron a Roma, prima l’udienza con il Papa poi la colazione con Mattarella al Quirinale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Papa Francesco ha ricevuto oggi il presidente francese Emmanuel Macron in Vaticano. L'udienza è durata circa un'ora e ha visto il consueto scambio di doni: una medaglia e dei volumi dal Papa, ricambiati da Macron con la prima edizione francese del kantiano "Per la pace perpetua". E'il terzo incontro tra France- sco e Macron, dopo una udienza nel 2016 e un colloquio privato di oltre un'ora nel novembre 2021. Subito dopo, il tour romano di Macron è proseguito verso il Quirinale dove è rimasto a colazione da Mattarella. Nel pomeriggio si recherà alla Basilica di San Giovanni in Laterano. I presidenti francesi sono infatti protocanonici d'onore del Capitolo di San Giovanni in Laterano per una tradizione risalente ai re francesi e reintrodotta negli anni Cinquanta.La visita non era prevista dal programma, è stata annunciata successivamente. - (PRIMAPRESS)