Il Tevere si candida a Patrimonio dell'Umanità nel Salone delle Città e Siti Unesco aperto oggi a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è aperto questa mattina 24 settembre, nello spazio Wegil di Roma Trastevere, il Salone Mondiale Città e Siti UNESCO, World Tourism Event, dedicato agli operatori del Turismo. Si tratta del primo grande appuntamento in presenza dedicato al turismo, in una regione in cui sono riesplosi dei piccoli focolai di coronavirus che hanno allertato gli organizzatori per le procedure di sicurezza.

L’evento inaugurato dal sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut, il delegato della sindaca Virginia Raggi per la riqualificazione del Tevere, Silvano Simoni e il Presidente del Tevere Day, Alberto Acciari.

Il salone del turismo è stata l’occasione per avviare le procedure per la candidatura del fiume Tevere a Patrimonio dell’Umanità.

Questo corso d’acqua che divide in due la città di Roma, carico di storia che racconta la cultura della civiltà occidentale, oggi si sta trasformando in una risorsa naturalistica e ambientale che aumenta l’offerta turistica capitolina. - (PRIMAPRESS)