Il team di padel Colli Portuensi vince la Coppa dei Club Tap Air Portugal- Msp Italia disputatasi a Marino (Roma)

(PRIMAPRESS) - ROMA – Il Colli Portuensi di Roma conquista la Coppa dei Club TAP Air Portugal di padel che si è disputata all’Arena Green House Padel di Santa Maria delle Mole a Marino (Roma). La squadra capitolina entra nell’albo d’oro della coppa insieme ad un’altra società sportiva di Roma, il Pink Padel. La quinta edizione del campionato amatoriale a squadre organizzato dal Settore Padel MSP Italia ha visto per il quarto anno l’affiancamento del brand della compagnia aere Tap Air Portugal. Il weekend sportivo è stato caratterizzato dal cartellone dei match tra otto squadre provenienti da cinque regioni: Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria con la formula dell’eliminazione diretta elaborata dal direttore tecnico Padel MSP Italia Daniele Scopece e dallo staff, che ha eletto il Colli Portuensi come nuova regina della Coppa dei Club. “La Coppa dei Club TAP Air Portugal ha dovuto fare i conti con le restrizioni per il contenimento della pandemia – ha detto Claudio Briganti, responsabile nazionale settore padel MSP Italia - perché abbiamo dovuto rivoluzionare il calendario chiudendo anche l’evento al pubblico”. È stato il sindaco di Ciampino, Daniela Ballico, a dare la battuta di inizio della finale tra il Pro Padel Parma Academy e il Colli Portuensi, che in semifinale avevano avuto la meglio rispettivamente su TC Chiugiana (3-1) e Reggio Beach Games (4-0). I romani si sono portati subito sul 2-0 vincendo il doppio maschile e quello femminile; il misto è andato agli emiliani, prima del punto decisivo portato ancora dagli uomini, con tutti e tre i set finiti al tiebreak. Nella finale playout, il TC Break Point Nettuno ha battuto il Pink Padel. A premiare le squadre vincitrici sono stati il presidente del consiglio comunale di Marino, Gabriele Sante Narcisi, il direttore marketing di TAP Air Portugal Paolo Zocconali, il presidente nazionale MSP Italia Gian Francesco Lupattelli e il responsabile nazionale del settore padel MSP Italia Claudio Briganti. Tra i partner dell’evento oltre Tap Air Portugal, anche Cisalfa-Wilson, Acqua Cottorella e British School. - (PRIMAPRESS)