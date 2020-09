Il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi inaugura l'8° edizione del Modena Motor Gallery alla fiera emiliana

(PRIMAPRESS) - MODENA - Domani taglio del nastro a Modena Fiere per l’ottava edizione 2020 del Modena Motor Gallery che prenderà il via il 26 e 27 settembre. Un’edizione particolare non solo per le norme di sicurezza sanitarie applicate per il contenimento del coronavirus ma perché dedicata alla figura, appena scomparsa, di Francesco Stanguellini, interprete di pagine di storia del motorismo italiano. A tagliare il nastro (ore 11) sarà il sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali, Lorenza Bonaccorsi. Questa rassegna raccoglie le icone della Motor Valley a partire dalla presenza dei Musei Ferrari di Modena e Maranello, con le collezioni private di Righini, Stanguellini, Panini e dei Musei Pagani e Ferruccio Lamborghini mentre saranno oltre 360 gli espositori partecipanti con 900 auto e moto storiche. Una rappresentanza significativa anche quella dei club: 18 quelli presenti insieme ai Registri Storici. Interessante è la corsia di 500 metri con i più esperti artigiani che fanno dell’Emilia-Romagna e di Modena in particolare una fucina di meccanici, ingegneri, battilastra e carrozzai invidiati in tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)