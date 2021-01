Il saluto di commiato di Donald Trump dalla Casa Bianca: “Sono stati 4 anni incredibili”

(PRIMAPRESS) - USA - "Sono stati 4 anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme", ha detto Donald Trump alla folla, presenti tutti i suoi figli, nel suo commiato. "Siamo la più grande nazione del mondo. E'stato un onore essere stato il vostro presidente.Continuerò a lottare per voi Il futuro non è mai stato così luminoso Ci sono le basi per fare cose spettacolari.Ritorneremo in qualche modo.Vi auguro una buona vita. Ci rivedremo presto"."Abbiamo tagliato le tasse.Abbiamo sviluppato il vaccino in pochi mesi,un miracolo contro il virus cinese". - (PRIMAPRESS)