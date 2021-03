Il rientro a Roma di Papa Francesco dopo lo storico viaggio in Iraq. Qassim: "Resterà nel cuore degli iracheni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Papa Francesco è in viaggio per il suo rientro a Roma. Il suo volo è decollato poco prima delle 8 dall'aeroporto di Bagdad. E'terminato così il primo e simbolico viaggio di un pontefice in Iraq, durato tre gorni durante i quali Papa Bergoglio ha fatto tappa oltre che a Bagdad, a Najaf, Ur, Nineveh,Erbil, Mosul portando un grande messaggio di umanità e solidarietà. A salutarlo all'aeroporto della capitale irachena il presidente Salih Qassim che ha twittato:"La sua presenza,segno di pace e amore, resterà per sempre nei cuori di tutti gli iracheni". - (PRIMAPRESS)