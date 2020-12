Il Regno Unito verso un nuovo lockdown come la Germania e con l'Italia che potrebbe aggregarsi

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Dopo quella già decisa della Germania ecco che arriva anche la nuova stretta anti-Covid del Regno Unito. Da mercoledì il paese torna quasi in lockdown. Lo annuncia ai Comuni il ministro della Sanità Hancock,per reagire senza indugi alla ripresa locale di contagi, dopo la fine del confinamento nazionale,il 2/12 Londra passa dall'allerta arancione al rosso, con la chiusura di ristoranti, pub e alcuni negozi.Le limitazioni dureranno fino al 23, quando in tutto il Regno Unito ci sarà un alleggerimento di 5 giorni delle restrizioni per il Natale. Ieri la Merkel aveva annunciato che la Germania torna in lockdown anti-Covid per evitare un insostenibile e pesante terza ondata. Anche l’Italia, alla luce di queste decisioni potrebbe decidere in queste ore qualche misura più rigida. - (PRIMAPRESS)