Il Regina Coeli di Papa Francesco: “Non viviamo senza meta e distinzioni. Le strade da seguire non guardano al potere egoista”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Da San Pietro il Regina Coeli di Papa Francesco dedica la sua preghiera e il pensiero ai 70 anni del Piano Schuman e all’Africa impegnandosi per queste due comunità. Il pensiero del Papa va alle mamme anche coloro che le mamme le hanno perse durante la pandemia. Il pensiero ancora alla liberazione della volontaria rapita in Kenia, Silvia Romano.

“Non viviamo senza meta e distinzioni. Senza rancori e divisioni per raggiungere il paradiso. Seguire i passi di Gesù. Ci sono vie che non portano in cielo come le vie del potere egoista e della mondanità. Non è la via del mio protagonismo ma chiedere a Gesù le indicazioni per seguire la strada migliore per le comunità”.

Poi le campane delle 12 di San Pietro sono apparse come un messaggero per le parole di speranza e di impegno. - (PRIMAPRESS)