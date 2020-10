Il Presidente Anci Molise sollecità i fondi per i piccoli comuni delle aree rurali e montane per evitare lo spopolamento

(PRIMAPRESS) - CAMPOBASSO - “I decreti attuativi della legge che individua le modalità di spese economiche e del fondo previsto per i piccoli Comuni, deve essere attuata al più presto”, lo scrive in una nota il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli chiedendo un piano nazionale per le aree rurali e montane dei piccoli paesi continuamente in affanno per la manutenzione delle infrastrutture e delle vie di comunicazioni che in molti casi sono unici accessi ai centri abitati.

“Oggi ci sono 160 milioni di euro fermi che vanno sbloccati in fretta attuando fino in fondo la legge 158 - dice Sciulli - sopratutto per dotare i territori di servizi primari e di digitalizzazione come il piano sulla banda ultralarga. Mi auguro che - continua il presidente - che i 4,6 miliardi attesi nella legge di bilancio nazionale 2021 siano finalizzati anche al fondo di perequazione infrastrutturale”.

Altro argomento messo in evidenza dall’Anci Abruzzo è la fiscalità differenziata per il contrasto, tra l’altro, alla desertificazione commerciale e all’abbandono di servizi: “Il fenomeno crea sempre più aree montane che si spopolano cambiando il volto del territorio”, conclude Sciulli. - (PRIMAPRESS)