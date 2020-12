Il pranzo di Natale per i 7 astronauti della Stazione spaziale internazionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - In tutte le parti del mondo il pranzo di Natale fa i conti con il Covid tra restrizioni e tradizioni stravolte. Assolutamente diverso il Christmas Lunch per i sette astronauti e cosmonauti della Stazione spaziale internazionale festeggeranno il Natale a quasi 400 mila chilometri di distanza dalla Terra.

L’equipaggio formato dagli astronauti della Nasa Kate Rubins, Victor Glover, Michael Hopkins e Shannon Walker, il giapponese Soichi Noguchi e i russi Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Svechkov hanno un menù liofilizzato ma che è riuscito a “sintetizzare” qualche piatto della tradizione dei diversi paesi rappresentati. In passato, però c’era stato anche chi era riuscito a sfornare dei biscotti. Come accadrà per molte famiglie chiuse nel lockdown terrestre, che si scambieranno gli auguri attraverso le piattaforme di telecomunicazioni come Zoom o Meet, anche i sette avranno la possibilità di parlare con i loro familiari ma con collegamenti satellitari - (PRIMAPRESS)