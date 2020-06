Il Piemonte si candida a Regione Europea dello Sport di Aces dopo l’Andalusia. Ricca (Sport): “Una candidatura che darebbe energia alle nostre montagne”

(PRIMAPRESS) - TORINO - “Il Piemonte è pronto ad essere la prima Regione Italiana a diventare Regione Europea dello Sport 2022. Sosteniamo subito la candidatura”. Ad affermarlo è l’assessore allo Sport, Fabrizio Ricca. Dopo il riconoscimento del 2015 di Torino a Capitale Europea dello Sport di Aces, questa volta è l’intera regione a voler lanciare il guanto di sfida per la candidatura per lo sport sociale e inclusivo.

“È una nuova opportunità internazionale - sostiene Ricca - per diffondere la cultura dell’attività fisica attraverso una programmazione di 365 giorni nel 2022. Se dovesse accadere - continua Ricca - saremmo la seconda regione dopo l’Andalusia ad ottenere il riconoscimento. Questo significherebbe ridare impulso alle nostre montagne e a tutte le strutture collegate all’offerta turistica sportiva”.

La richiesta di candidatura è stata apprezzata dal Presidente di Aces, Gianfranco Lupattelli, che ha ricordato come la nomina di Torino nel 2015 abbia stimolato il tessuto economico del capoluogo piemontese. - (PRIMAPRESS)