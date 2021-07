Il Parco Naturale San Bartolo di Pesaro accoglie l'anteprima nazionale del monocolo "Intelligente" di Swarovski Optik

(PRIMAPRESS) - PESARO - Il Parco Naturale San Bartolo e la cinquecentesca Villa Imperiale che fu la residenza estiva degli Sforza, sulle colline pesaresi, hanno accolto la presentazione – in anteprima nazionale – del “Dg Guide” il binocolo “intelligente” di Swarovski Optik e la nuova Q4 e-tron, la vettura 100% elettrica di Audi. Una doppia presentazione per un messaggio unico, che si inserisce «nelle politiche legate alla sostenibilità e al turismo “slow” di qualità che, come Amministrazione, stiamo cercando di perseguire» ha detto Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza di Pesaro in apertura dell'iniziativa "In Viaggio nella Natura" nel cortile di Villa Imperiale, insieme a Franco Cernigliaro, Ceo Swarovski Optik Italia; Samuele Salimbeni, Audi Manager Gabellini; Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio Marche; Stefano Mariani, presidente Parco San Bartolo e Marco *Maria Scriboni, direttore Parco San Bartolo e Alessandra Castelbarco Albani.Un appuntamento che «sottolinea anche il senso del brand Riviera del San Bartolo, su cui i Comuni di Pesaro, Gradara e Gabicce sono al lavoro: coniugare la bellezza paesaggistica a una fruizione del territorio green, sostenibile e di qualità. "Oggi - ha sottolineato il vice sindaco Vimini - presentiamo un’eccellenza per l’osservazione naturalistica della fauna selvatica del Parco e un mezzo di trasporto green, che contribuisce a perseguire l’alta finalità posta dalla sfida globale dell’emissioni zero entro il 2050, tema su cui il Comune è al lavoro con i diversi progetti di rigenerazione urbana. Sono entrambi immagine e messaggi positivi per una frequentazione sostenibile di quest’area del nostro territorio che, nell’eleganza, trova un tratto distintivo. Una caratteristica che dobbiamo al lavoro di chi, nei secoli, ha curato la terra e di chi, come i custodi di Villa Imperiale, ha saputo coniugare la bellezza con la sapienza di grandi artisti e architetti che hanno contribuito, a renderla un luogo unico in Italia».Per il presidente del Parco San Bartolo Mariani, «è una nota d’onore poter presentare, per primi, due prodotti di design, tecnologia e intelligenza sostenibile. Siamo felici di poterlo fare all’interno del nostro Parco, che vogliamo sia sempre più connettore di buone pratiche e veicolo di promozione di eccellenze in linea con la nostra visione e il nostro approccio».«Il nostro marchio, è entrato con grande determinazione nella mobilità elettrica – ha detto Salimbeni -, tema centrale per l’intero comparto dell’automotive. Attualmente in Italia ci sono 55mila vetture esclusivamente elettriche ma i numeri sono destinati ad impennarsi. Tutte le case producono auto elettriche grazie sia ai vantaggi di produzione e agli incentivi, sia, soprattutto, per rispondere all’esponenziale richiesta e attenzione del pubblico. Dopo il primo lancio – nel 2019 – della prima auto elettrica Audi, presentiamo ora la Q4, veicolo “di volume” che rientra tra quelle per le quali sono previste gli incentivi».La mattinata è stata anche l’occasione per presentare le iniziative attivate dal Comune e dal Parco Naturale del Monte San Bartolo attraversato dall’“Itinerario 151”, il sentiero principale del San Bartolo che congiunge Pesaro a Gabicce Mare. ( http://www.primapress.it/binocolo/I%20viaggi%20del%20binocolo.pdf Una “linea verde” su cui si muove il percorso attivato da Comune ed ente Parco San Bartolo per la tutela e la cura dell’area e «per il quale abbiamo destinato un contributo doppio rispetto al consueto. È un intervento che ha già ottenuto un ottimo riscontro sia in termini di tu-tela ambientale, sia di sicurezza di fruizione» ha precisato Scriboni. Si tratta di un’area naturale di 1600 ettari, la stessa in cui si svolgerà il progetto di Citizen Science promosso da Swarovski Optik Italia per il riconoscimento ed il censimento della fauna locale attraverso la partecipazione dei cittadini grazie al Dg Guide, il binocolo “intelligente” che, attraverso un app, descrive con precisione l’animale inquadrato. Lo strumento «consentirà a chi lo utilizzerà, non solo professionisti o appassionati di tecnologia, di essere protagonisti del territorio che si sta vivendo. Un’emozione che permetterà agli utilizzatori di accrescere i sentimenti di vicinanza alla natura e di promuovere in loro comportamenti e scelte ecologiche» ha concluso Franco Cernigliaro, Ceo Swarovski Optik Italia, prima della consegna all’ente Parco, di un binocolo del brand. - (PRIMAPRESS)