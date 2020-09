Il Papa non incontra Pompeo arrivato a Roma da Conte e Di Maio

(PRIMAPRESS) - ROMA - La visita a Roma del Segretario di Stato Usa Pompeo, come era prevedibile ha tutta l’aria di essere una campagna di sensibilizzazione a favore di Donald Trump. Prima di incontrare il premier Giuseppe Conte, infatti, è intervenuto a un simposio sulla libertà di religione, mettendo in guardia il Vaticano sulla sua azione circa l’accordo con la Cina sulle nomine dei vescovi. Pompeo, avrebbe voluto incontrare il Papa ma il segretario vaticano Gallagher ha precisato che vi erano diverse ragioni per non entrare in un conflitto tra paesi, rinunciando quindi ad incontrare il Segretario di Stato Usa. Una decisione che viene da lontano visto che Pompeo aveva firmato duri editoriali sulla Cina e la libertà religiosa ed aveva cercato di portare il Papa dalla sua parte. Francesco ha fatto intendere chiaramente di non voler assumere nessuna posizione “politica” e che se non incontra Pompeo è solo perché aveva deciso di non farlo con una campagna elettorale in corso. - (PRIMAPRESS)