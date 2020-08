Il New York Times rivela che Whuan e Hubei hanno occultato il coronavirus per paura di rappresaglie

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Un’inchiesta del New York Times rivela che I funzionari di Wuhan e di Hubei hanno tenuto all'oscuro per settimane Pechino sul coronavirus per timore di rappresaglie. Lo riporta ha riportato Il NYT citando un rapporto riservato dell'intelligence americana. Un rapporto che di fatto avalla "le critiche dell'amministrazione Trump alla Cina e che contestualizza le azioni o le mancate azioni che hanno portato alla pandemia globale". - (PRIMAPRESS)