Il movimento ambientalista Friday For Future torna in piazza per la crisi climatica

(PRIMAPRESS) - MILANO - Oggi tornano in piazza i Friday for Future, con lo sciopero globale per combattere la crisi climatica e che punta a richiamare l'attenzione delle istitu- zioni."Questo è il decennio in cui dobbiamo realizzare gran parte della riconversione ecologica", recita il comunicato del movimento. Cortei a Milano,Torino e in molte altre città. A Roma partenza da Piazza della Repubblica fino a Piazza di Porta San Giovanni. "Liberiamo la nostra energia che alimenterà il mondo e sfiderà il potere",scrivono i militanti sui social. - (PRIMAPRESS)