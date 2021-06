Il messaggio di Mattarella per il 204° anniversario della Polizia Penitenziaria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il 204° anniversario della costituzione della Polizia penitenziaria, il messaggio con cui il presidente Mattarella trasmette "le più sentite espressioni di gratitudine e apprezzamento a donne e uomini della Polizia Penitenziaria per il costante e generoso impegno nell'adempimento dei loro doveri". Mattarella onora lo"spirito di servizio e dedizione" della Penitenziaria,talora "chiamata a fronteggiare situazioni di tensione e sofferenza, sempre più frequenti" per il Covid e ne loda "capacicità di intervento e professionalità". - (PRIMAPRESS)