Il look rifatto dell’ovale “verde” di Piazza di Siena a Villa Borghese: impegno dell’Istituto di Credito Sportivo

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) partner dell'89º Concorso ippico Piazza di Siena, in corso a Roma, è stato uno degli artefici del progetto di riqualificazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico dell’area di Villa Borghese, che quest’anno si è focalizzato sul rifacimento del manto erboso.

"Una manifestazione - come spiega l'Istituto in una nota - in grado di conciliare al meglio aspetti sportivi, culturali, paesaggistici e ambientali, attraverso la quale l’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e della Cultura, rinnova la collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri e Sport e Salute, con l’obiettivo di promuovere l’ulteriore valorizzazione dello straordinario impianto sportivo a cielo aperto che ospita l’Evento: Piazza di Siena. - (PRIMAPRESS)