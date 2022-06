Il Green Bauhaus e la visita in Italia di Ursula von der Leyen

(PRIMAPRESS) - ROMA - La visita di Ursula von der Leyen di oggi, prima al presidente Mattarella e poi al Museo MAXXI per il progetto green del Bauhaus, sarebbe stata accompagnata da maggiore enfasi se ieri non vi fosse stato lo scivolone a Strasburgo sulla questione della transizione ecologica con lo stop dal 2035 delle auto a benzina e diesel che ha spaccato i partiti e di fatto ha rallentato più che spinto ad accelerare sulla transizione. Ma la presidente della commissione europea non vorrà commentare e si dedicherà all’appuntamento per il festival del New European Bauhaus. Il Bauhaus europeo è il progetto che la presidente della Commissione europea ha annunciato nell’autunno 2020, ed è inteso come uno spazio per artisti, scienziati, accademici volto a pensare un futuro verde e riabitare la quotidianità di oggetti e pratiche sostenibili. Il nome allude non a caso all’esperienza artistico-culturale di un secolo fa, che professava la gesamtkunstwerk, l’arte totale, interdisciplinare, che doveva investire ogni ambito dell’esistenza e dialogava con il mondo produttivo. La presidente del Maxxi, Giovanna Melandri che accoglierà von der Leyen ha anticipato nell'occasione del Maxxi anche in un centro di ricerca ecstudi sulla progettazione ispirata al Bauhaus. - (PRIMAPRESS)