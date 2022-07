Il grande rock dei Maneskin al Circo Massimo in una Roma sotto sorveglianza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 9 luglio è il grande giorno per il rock dei Manekin al Circo Massimo di Roma. La band di Damiano inizierà a suonare alle 21 ma l'apertura dei cancelli è prevista per le 17. Tutt'intorno al Circo Massimo ci sarà un migliaio fra agenti di polizia e carabinieri, militari della Guardia di Finanza e uomini della polizia locale di Roma Capitale per controlli. La Questura ha chiesto ad Atac, per sabato sera, la chiusura dalle 21 della stazione di Circo Massimo, lungo la metro B. In questo modo si potrà arrivare in metro, senza eccessiva calca, ma non si potrà scendere nella metro tutti contemporaneamente alla fine del concerto.

Le chiusure riguardano anche le strade circostanti: già oggi sono previste possibili chiusure e restrizioni su via dei Cerchi. Inoltre dalle 20 di oggi e fino a cessate necessità di domenica, scatta lo stop alla circolazione su via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole. E ancora, dalle 15 di domani è prevista la chiusura al traffico di via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli, via del Teatro Marcello. Complessivamente, saranno deviate 22 linee di bus: soprattutto da domani pomeriggio. Ad eccezione della linea 628, già deviata per la chiusura di via dei Cerchi, e delle linee 81, 118, 160 e 715 che cambieranno itinerario oggi a partire dalle 20. I collegamenti 85 e 87 saranno deviati solo domenica, per consentire il completamento dello smontaggio delle strutture.