Il governo di Pechino teme attentati all'ambasciata cinese di Washington tra accuse di spionaggio e l'odio sociale provocato dal coronavirus

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Sarebbero arrivate minacce di morte con ipotesi di attentati contro l’ambasciata cinese a Washington. A lanciare l’allarme è la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying che incolpa gli Usa per il clima creatosi. "In scia a insulti e odio alimentati dal governo Usa, l'ambasciata cinese ha ricevuto minacce di attentati e di morte", ha scritto Hua su Twitter dopo che l'amministrazione Trump ha ordinato alla Cina di chiudere il consolato a Houston tra le accuse di spionaggio. Ma fonti interne ai servizi Usa ipotizzano che lo stato di tensione creatosi con la Cina è dovuto al dramma che sta vivendo l’America per effetto del coronavirus. Sempre secondo le fonti, in una parte dei cittadini americani starebbe crescendo un’intolleranza sociale nei confronti del governo cinese accusato di aver mentito sulla diffusione del virus dal focolaio iniziale di Wuhan. - (PRIMAPRESS)