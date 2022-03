Il futuro dello sport sociale in un webinar organizzato da Msp Italia e Istituto per il Credito Sportivo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se non ci saranno ripensamenti nel rivedere lo sport sociale ed inclusivo fuori dal PNRR come accaduto in questi giorni, gli enti di promozione sportiva già sofferenti per due anni di pandemia, dovranno vedersela da soli per continuare a sopravvivere.

Dati non aggiornati per difetto, contano oltre 7 milioni di praticanti e circa 500 mila operatori tra dirigenti e tecnici di ASD e SSD affiliate al Coni, tanto da rappresentare per qualsiasi paese avanzato una risorsa per il mantenimento del welfare, ma al momento il governo non ha ritenuto di intervenire a favore di questi enti con un piano di resilienza appena varato.

In questo scenario c'è chi corre ai ripari come uno degli storici enti di promozione sportiva, MSP Italia che a seguito di una recente convenzione con l'Istituto di Credito Sportivo stipulata dai presidenti Gianfranco Lupattelli e Andrea Abbodi ha già messo in calendario un webinar riservato alle associazioni sportive per analizzare le prospettive di finanziamenti agevolati. Il prossimo 8 aprile con una diretta Zoom ci sono due tranches di seminari: il primo dalle 9,30 alle 10, vedrà intervenire il il responsabile del servizio Rete Commerciale dell'Istituto di Credito Sportivo, Vincenzo Lamorte, sulla gamma di prodotti possibili per un accesso al credito mentre il secondo appuntamento nella stessa giornata dalle 10 alle 11,30 vedrà esplorare gli adempimenti fiscali previsti dalla riforma dello sport dal commercialista e consulente di Msp Italia, Fabio Vincitorio e dall'esperto del Diritto del Lavoro, Virgilio Giannini.

"Si tratta di un aggiornamento necessario per le associazioni sportive che dovranno fare i conti con sempre meno risorse - sostiene il Segretario Generale di Msp Italia, Alessandra Caligaris - mentre cresce la difficolta per rispondere al complesso plafond di norme introdotto dalla riforma". - (PRIMAPRESS)