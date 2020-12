Napoli: il Covid non ferma la formazione della Gjordan pronta a un incremento per il 2021

Mattia Della Rossa

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nonostante le drammatiche difficoltà scaturite da un 2020 marchiato dalla pandemia, la società di consulenza e formazione "Gjordan" di Frattamaggiore non si è mai fermata, ingranando addirittura una marcia in più con l'avvio dei Corsi Sap online e i Corsi Sap E-learning. Grazie ad un team di tutor professionali si è nuovamente attestata tra le migliori scuole di formazione Sap. Ecco perchè, anche in un anno dove il Covid 19 ha dettato legge, la competenza e la professionalità della "Gjordan" hanno fatto la differenza per una formazione SAP mirata all'inserimento di tanti giovani nel mondo del lavoro. Grazie ai corsi Sap che sono andati avanti in modalità online sono stati formati molti giovani laureati/diplomati. Nell'ultimo trimestre nonostante l'emergenza sanitaria, circa 180 persone sono state formate per diventare specialisti Sap, di cui 100 hanno trovato lavoro in aziende di rilievo internazionale. Proprio con questi incoraggianti numeri che la Gauss Jordan Srl inizia un 2021 con un carico di entusiasmo e nuovi progetti da realizzare. I corsi sono rivolti a laureati in Economia Aziendale, Matematica o Ingegneria Gestionale, ma anche solo diplomati oppure a lavoratori che hanno l'esigenza di acquisire nuove competenze. "Nel periodo Covid – ha spiegato il fondatore Mattia Della Rossa, già professore di matematica - i corsi si sono svolti solo ed esclusivamente in modalità online, come indicato dalle misure restrittive del Dpcm, che imponevano lezioni a distanza. Abbiamo investito nella digitalizzazione e oggi con i Corsi Sap online e la piattaforma E-Learning siamo presenti su tutto il territorio nazionale e perché no anche all'estero". "Per quanto riguarda i corsi online- ha continuato Della Rissa - l'unica difficoltà riscontrata è stata la mancanza di contatto diretto con i ragazzi. La qualità dei nostri corsi è rimasta immutata. Le iscrizioni paradossalmente sono aumentate grazie al passaparola dei ragazzi che hanno notato la qualità del docente, della modalità di insegnamento, della connessione. Le aule sono formate da massimo 7 persone non di più. La nostra qualità è stata anche riconosciuta da alcune delle società Big Four che hanno richiesto una partnership con la Gjordan". "Tra i progetti del 2021- ha concluso l'apprezzato socio fondatore- abbiamo intenzione di incrementare i corsi online portando la nostra qualità in tutta Italia. Tornare ovviamente in aula, il nostro habitat. Ricominciare le nostre academy e soprattutto aiutare le tante società a formare i loro dipendenti. Investire e far crescere la nostra piattaforma E-learning di corsi Sap, unica in Italia, che consente ad utenti di seguire corsi brevi SAP e gestirli in base alle loro esigenze. Ringrazio i giovani e il mio team per la fiducia che in questi anni mi hanno accordato".