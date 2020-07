Il coronavirus continuna a correre negli Usa. Nelle ultime 24 ore 1.440 vittime e 4,24 milioni di contagiati. Continua la strage in Brasile

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 1.440 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 151.229 vittime. I nuovi contagi sarebbero 68.086 in un giorno,a quota 4,24 milioni. Particolarmente colpita la Florida, con un record di 216 morti nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 6.300. Il Brasile è arrivato a 90.134 morti, con 1.595 nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Salute. Secondo per decessi da Covid-19 solo agli Stati Uniti,il Brasile ha registrato ieri 69.074 nuovi casi. - (PRIMAPRESS)