Il coronavirus continua a correre nel mondo: America Latina, Medio Oriente ed Africa superano la soglia dei 130 mila casi giornalieri

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati della John Hopkins University, pubblicati quotidianamente dall’inizio della pandemia da coronavirus, mostrano una doppia velocità di diffusione nel mondo: da una parte i paesi che erano stati colpiti prima come Cina, Italia, Spagna e Francia e dall’altra i paesi latino americani, Medio Oriente ed Africa. I nuovi casi quotidiani a livello globale non avevano mai superato i 100.000 positivi in aprile, mentre in 9 degli ultimi 10 giorni il numero ha superato quella soglia, fino a raggiungere oltre i 130.400 contagiati. - (PRIMAPRESS)