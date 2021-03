Il Consiglio dei Ministri decide il rinvio a settembre delle elezioni amministrative. Nominato il nuovo Capo della Polizia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che rinvia le elezioni amministrative all'autunno prossimo. E' quanto confermano fonti di governo. Le consultazioni si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Il CdM ha nominato anche Lamberto Giannini come nuovo capo della Polizia. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese si congratula, la nomina-aggiunge"è stata deliberata dal CdM in virtù di un curriculum di eccellenza e per apprezzate qualità personali". - (PRIMAPRESS)