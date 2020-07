Il bandito sardo Graziano Mesina dovrà tornare in carcere dopo una sentenza della Cassazione che lo condanna a 30 anni

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Gratzianeddu, così come da sempre viene chiamato Graziano Mesina, una delle figure simbolo del banditismo sardo, dovrà tornare in carcere dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali, rendendo così definitiva la condanna a 30 anni di reclusione inflittagli per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Al momento Mesina risulta irreperibile nella sua Orgosolo anche se il suo legale ha dichiarato che non c’è ancora nessun provvedimento restrittivo emesso per effetto della sentenza della Cassazione. - (PRIMAPRESS)