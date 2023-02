Il 73º Festival di Sanremo 2023 si archivia con una share complessiva del 66%. Il picco nella prima parte

(PRIMAPRESS) - SANREMO - La 73ª edizione del Festival di Sanremo si è chiusa con un ascolto complessivo (21.25 - 01.59): 12 milioni 256 mila spettatori con una share del 66 per cento. Prima parte (21.25 - 23.54): 14 milioni mila 423 spettatori, con uno share del 62.7 per cento. Seconda parte (23.58 - 01.59): 9 milioni 490 mila spettatori, con uno share del 63.7 per cento. - (PRIMAPRESS)