Il 65º anniversario della Tragedia di Marcinelle in Belgio. Mattarella:”Un’altra Italia per una nuova fase di ripartenza”

"Gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati nei piani di rilancio e resilienza non potranno essere raggiunti senza un responsabile sforzo,individuale e collettivo.Responsabilità esercitata da tanti lavoratori italiani che hanno percorso le vie del mondo". Così il Capo dello Stato Mattarella, nel 65° della tragedia di Marcinelle. Il disastro di Marcinelle avvenne la mattina dell'8 agosto 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio. Si trattò d'un incendio, causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica. Molti dei minatori erano immigrati italiani. "Oggi viviamo una nuova fase di ripresa e ripartenza.L'Unione europea ha saputo trovare in sé energie per aiutare i popoli degli Stati membri nel difficoltoso cammino di uscita dalla pandemia".