Identificazione Saman: a febbraio il processo contro i familiari. L’incognita dell’estradizione del padre dal Pakistan

(PRIMAPRESS) - REGGIO - La conferma di ieri che che il cadavere ritrovato il 18 novembre 2022 a Novellara è di Saman Abbas, apre ora una serie di interrogativi su come si procederà nei confronti dei genitori della ragazza pakistana uccisa. La sua identificazione è avvenuta dopo le perizie sul corpo della vittima identificata da un'anomalia dentaria, grazie a riscontro comparativi di foto e video, ha riferito l'avvocato Barbara Iannucelli, che assiste l'associazione “Penelope” ed è parte civile nel processo che a febbraio inizierà a carico di cinque familiari della giovane pachistana, scomparsa la notte del 30 aprile 2021. "L'osso ioide è fratturato nella parte sinistra e sono necessari accertamenti istologici per stabilire se pre o post mortem", continua l'avvocato. La frattura dell'osso, nella parte anteriore del collo, avvalorerebbe l'ipotesi di strangolamento, come aveva detto anche il fratellino durante l'incidente probatorio. - (PRIMAPRESS)