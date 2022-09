I campioni del mondo di volley ricevuti da Mattarella e Draghi

(PRIMAPRESS) - ROMA - I campioni del mondo di volley della nazionale azzurra incassano le congratulazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Quirinale e scherza: "Quel primo set concesso ai polacchi è stato un atto di cortesia" riferendosi all'inizio di partita con i padroni di casa partiti in quarta. Stessi complimenti per la determinazione sono poi arrivati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi a Palazzo Chigi: "I campioni vengono sempre fuori e non solo nello sport" lasciando intendere che vale anche per la politica. "Ho visto la partita questa notte ed è stato entusiasmante". - (PRIMAPRESS)