I 70 anni di Sting festeggiati tra musica, Sangiovese del Pelagio e sesso tantrico

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - In Toscana, più precisamente tra le colline dell'area del Chianti sopra il borgo di Figline e Incisa Valdarno, a sud di Firenze, sorge la Tenuta Il Palagio, dal 1997 di proprietà del cantante Sting e di sua moglie Trudie Styler. E' qui che il popolare artista festeggierà i suoi 70 anni con una agenda ricca di impegni anche per l'uscita a novembre del suo nuovo album, "The bridge". Oggi per il suo compleanno è ospite di "Felicità" su Rai2. Il rocker, in forma smagliante, con una carriera invidiabile iniziata con i Police e poi proseguita da solista, è anche un'icona dell'impegno per i diritti umani. A rendere invidiabile la forma del cantautore britannico anche la scelta di vivere nella sua tenuta in Toscana, dove produce il Roxanne, un rosso elaborato dalle uve Sangiovese del Pelagio. Ma a corroborare la forma fisica del settantenne artista è la sua dichiarata pratica di sesso tantrico che aiuta a raggiungere il piacere completo. - (PRIMAPRESS)