I 100 anni di Nino Manfredi: l’omaggio di Roma Capitale al grande Saturnino

ROMA - Domani 22 marzo (ore 14), nella Sala Esedra del Marco Aurelio dei Musei Capitolini a Roma si terrà "L'omaggio di Roma Capitale all'artista Nino Manfredi in occasione dei 100 anni dalla sua nascita". All'evento promosso da Roma Capitale, oltre alla presenza dalla sindaca, Virginia Raggi si saranno: i figli dell'artista, Luca e Roberta Manfredi, Lorenza Fruci, assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale, Teresa De Santis, presidente Rai Com, Angelo Teodoli, amministratore delegato Rai Com, Ludovico Di Meo, direttore Rai Due, Duilio Giammaria, direttore Rai Documentari, Patrizia Cardelli, direttore Rai Libri, Fabrizio Casinelli, direttore comunicazione e rapporti istituzionali Rai Com.