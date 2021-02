Hospitality Digital Space: il salone dell’accoglienza chiude i quattro giorni di lavori nel segno di una visione olistica dell’offerta turistica

(PRIMAPRESS) - RIVA DEL GARDA (TRENTO) – La versione su piattaforma dell’Hospitality Digital Space, l’edizione speciale del Salone dell’Accoglienza, la fiera italiana leader nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, al di là dei numeri (che comunque ha raggiunto le 100 mila visualizzazioni), ha concentrato la sua attenzione sulle questioni che dovranno dare vita ad un cambio di paradigma del settore per ripartire appena i numeri dell’emergenza sanitaria lo consentirà. I 3mila iscritti sulla piattaforma del mondo Ho.Re.Ca. hanno ipotizzato i nuovi scenari che dovranno recuperare un valore di mercato che, come ha commentato Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fieracongressi, “fino al 2020 valeva il 13% del PIL nazionale”.

Oltre 120 testimonial e opinion leader del settore dell’accoglienza hanno contribuito al successo dei quattro giorni di dirette streaming, alternandosi nelle due stanze virtuali, il Live Space e l’Academy Lab, approfondendo tematiche di attualità dal food al beverage, al design alla tecnologia, per riadattare i propri modelli di business alle esigenze di una nuova normalità, non solo diversa ma migliore.

Evoluzione tecnologica e accelerazione nell’adozione del digitale, ma anche una nuova fruizione degli spazi e una nuova tipologia di consumatore. “I nostri relatori hanno evidenziato come l’insieme di queste forze porti con sé un cambio di mindset – ha aggiunto Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza. – A Hospitality Digital Space si è tracciato il futuro del comparto che vede un’attenzione sempre maggiore verso una visione olistica dell’offerta turistica, capace di mettere a sistema una molteplicità di elementi quali stile di un territorio, cura dell’ospite, cultura del cibo, design consapevole a favore di uno stretto rapporto tra spazio fisico e benessere”. - (PRIMAPRESS)