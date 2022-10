Hong Kong: venduto all’asta da Sotheby’s un diamante rosa a 57,7 mln. L’acquirente è di Palm Beach

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - Uno dei diamanti rosa più puri al mondo è stato battuto all'asta ad Hong Kong da Sotheby's per 57,7 milioni di dollari americani, un record per prezzo a carato pagato all'asta per qualsiasi diamante o pietra preziosa. Il Williamson Pink Star ha 11,15 carati ed è di taglio cushion:la forma rettangolare si unisce agli angoli stondati per esaltare al meglio lucentezza e purezza. La pietra è stata acquistata da un acquirente anonimo di Boca Raton, Contea di Palm Beach, nello Stato americano della Florida. - (PRIMAPRESS)