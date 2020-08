Hong Kong: scarcerato su cauzione l'editore Jimmy Lai ha invitato i suoi giornalisti a "continuare la lotta"

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - Il magnate dei media Jimmy Lai, scarcerato nella notte su cauzione, ha invitato i giornalisti del suo gruppo di "continuare la lotta" a favore della democrazia a Hong Kong.

Dopo l'arresto in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale emanata da Pechino, il tycoon ha visitato la redazione centrale del suo gruppo: "Continuate a combattere! Continuiamo la lotta", ha detto ai reporter del suo giornale, l'Apple Daily, durante la visita, trasmessa in diretta su Facebook. "Abbiamo il sostegno del popolo di Hong Kong. Non li lasceremo a se stessi", ha detto ancora Lai. - (PRIMAPRESS)