Hong Kong: nuovo arresto per l'attivista ed editore 73enne Jimmy Lai. Questa volta resta in carcere per "rischio fuga"

HONG KONG - Jimmy Lai, 73 anni, magnate dei media e attivista pro-democrazia critico verso Pechino, è comparso davanti a un tribunale a Hong Kond per rispondere di un'accusa di frode, ed è stato arrestato. Il tribunale gli ha negato la libertà su cauzione per "rischio di fuga". Il proprietario del tabloid "Apple Daily", favorevole alle riforme democratiche, verrà processato ad aprile. Ieri la condanna a 13 mesi e mezzo di carcere per Joshua Wong, uno dei più noti attivisti pro-democrazia. Lai era stato già arrestato e rilasciato su cauzione qualche mese fa. Circostanze che fanno ipotizzare che anche l'accusa di frode si una messa in scena del governo cinese che mal digerisce i focolai di resistenza degli attivisti per la riduzione di libertà arrivata sul capo dei cittadini di Hong Kong dopo l'introduzione della nuova legge sulla sicurezza.