Hong Kong, liberata l'attivista Agnes Chow dopo 7 mesi di detenzione

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - L'attivista per la democrazia di Hong Kong, Agnes Chow è stata rilasciata dopo 7 mesi dal carcere,nel secondo anniversario delle grandi manifestazioni democratiche della città, con la polizia in forze e le proteste vietate. Schierati duemila agenti, dopo che sui social media sono usciti appelli alla popolazione affinché si ricordino,anche con manifestazioni,gli eventi pro-democrazia di due anni fa. Ancora in vigore il divieto di assembramento in chiave anti coronavirus, anche se la città ha registrato nell'ultimo mese solo 3 casi. - (PRIMAPRESS)