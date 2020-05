Hong Kong: l'annuncio rassicurante di Carrie Lam non rassicura l'enclave asiatica sulle nuove leggi per la sicurezza

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - L'annuncio di Pechino per una nuova legge sulla sicurezza a Hong Kong che aveva innescato gli scontri con la polizia ha spinto la leader Carrie Lam ad assicurare che libertà e diritti non sono messi in pericolo. Una rassicurazione che le classi dirigenti di Hong Kong leggono come falsa e soggiogata dalla nomenklatura cinese che vuole piegare questa enclave asiatica. L’annuncio di Pechino e gli scontri di domenica, con 200 arresti, hanno sollevato preoccupazioni nella comunità finanziaria e negli Usa. - (PRIMAPRESS)