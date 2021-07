Hong Kong, arresti della polizia per un presunto complotto di studenti con attentati dinamitardi

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - Nove persone, tra cui 6 studenti, sono stati arrestati a Hong Kong per presunto complotto. Gli arrestati hanno tra i 15 e i 39 anni. Secondo quanto dichiarato dalla polizia, il gruppo stava tentando di fabbricare esplosivo in un laboratorio di un ostello. L'obiettivo degli arrestati, sempre secondo una ricostruzione della polizia, non troppo convincente, sarebbe stato di veri atti di "guerra" facendo saltare tribunali, tunnel e ferrovie. Avrebbero piazzato esplosivo anche nei cassonetti della spazzatura per "massimizzare i danni causati alla società". Si legge nel rapporto della polizia. - (PRIMAPRESS)